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Против Яшина возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России

Против московского депутата Яшина возбудили уголовное дело о фейках про ВС России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Против муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил адвокат политика Вадим Прохоров в соцсети, пишет РБК.

«Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него [у Ильи Яшина] дома. Еду на место», — заявил Прохоров.

28 июня стало известно, что Яшина арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении сотруднику полиции.

В мае полиция составила в отношении Яшина четыре протокола по административной статье о дискредитации российской армии. Тушинский суд после рассмотрения трех протоколов оштрафовал политика на 90 тысяч рублей. Сам мундеп объявил, что планирует обжаловать решение после получения полного судебного постановления.

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Анастасия Шейкина
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Против Яшина возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России
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