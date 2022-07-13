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Россиянам перечислили симптомы-предвестники инфаркта и инсульта

Кардиолог Лопухина: об инфаркте могут говорить посиневшие губы и боли в груди и шее

Фото: Shutterstock

Чтобы вовремя обратиться за помощью к врачу, нужно внимательно отслеживать признаки сбоя в организме, отметила врач-кардиолог Мария Лопухина. В беседе с «Известиями» она перечислила россиянам симптомы-предвестники инсульта и инфаркта, которые нельзя игнорировать.

Инфаркт, как правило, сопровождается давящими и жгучими болями в груди, а также постоянными и ярко выраженными неприятными ощущениями в шее, челюсти, спине и даже в животе, заявила медик. По словам Лопухиной, стоит насторожиться, если у человека посинели губы, так как цианоз появляется, когда организму из-за сбоев в работе сердечной мышцы или проблем с сосудами не хватает кислорода.

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При подозрении на инсульт кардиолог посоветовала попросить человека улыбнуться. О проблеме будет свидетельствовать выраженная асимметрия лица, когда один уголок рта опущен, а также неспособность улыбнуться, показав зубы. Помимо этого, стоит обратить внимание на положение конечностей — если с одной стороны тела они безвольно повисли, это может говорить об одностороннем поражении. Дополнительный способ проверить, все ли в порядке — попросить человека пожать вам руки и посмотреть, может ли он как следует сжать обе ладони.

Кроме того, инсульт часто сопровождается такими симптомами, как нарушение зрения и речи и внезапным падением при ходьбе.

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Наталья Обрядина
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