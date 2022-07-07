Эксперт рассказала о пользе танцев для психики и развития памяти

Специалист по развитию мозга Шелудченко: разучивание танцев положительно влияет на память

Ученые доказали, что разучивание танцев положительно влияет на общее самочувствие человека. О пользе танцев, о том, как они сказываются на психике человека, его памяти и внимании, «Ленте.ру» рассказала автор методики развития памяти и внимания SMART&ART, специалист по работе мозга Лариса Шелудченко.

Эксперт отметила, что при занятии танцами задействуется гораздо больше структур, чем можно представить. Работает не только мышечно-костный аппарат, но и мозг в целом, потому что его задача — внимательно, особенно если происходит разучивание движений, повторять действия, соблюдать ритм, синхронность и так далее. При этом, по словам Ларисы Шелудченко, развивается и устойчивость внимания, и навык быстрого переключения внимания, поскольку разучивание танца — это длительный процесс, а движения в танце обычно повторяющиеся (так называемые связки).

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что во время танца одновременно задействованы разные зоны мозга, отвечающие за восприятие музыки, координацию тела, мышечной системы, за зрительное восприятие, тактильные ощущение и восприятие информации на слух.

Если человек только недавно начал заниматься танцами, то при разучивании движений вырабатывается огромное количество серотонина и эндорфина — гормонов счастья, которые улучшают восприятие информации и настроение. Когда человек счастлив, любой обучающий процесс происходит эффективнее Лариса Шелудченко Эксперт по работе мозга

Лариса Шелудченко обратила внимание на то, что у новичка в танцах кратковременная память во время занятий улучшается в среднем на пять процентов за счет стимуляции сразу нескольких зон головного мозга. По ее словам, получается что-то вроде «внутреннего массажа» мозга.

Она добавила, что если человек занимается танцами, эффективность любой интеллектуальной работы увеличивается в среднем на десять процентов по сравнению с ситуацией, когда человек занимается только умственными нагрузками. При этом мозгу совершенно все равно, что это за танцы: и при разучивании вальса, и при разучивании танца из TikTok действуют одни и те же механизмы.

«У человека, который долго занимается танцами, механизм работает немного иначе. Со временем гормоны успокаиваются, эндорфин вырабатывается в меньших количествах, но объем кратковременной памяти у людей, которые долго занимаются танцами, в среднем выше на 25 процентов, чем у людей, которые ими не занимаются. То есть танцоры лучше запоминают слова, имена, даты и так далее», — говорит эксперт.

Лариса Шелудченко также обратила внимание, что во время танца улучшается кровообращение в целом и кровоснабжение мозга, а также работа легочной системы, что тоже благотворно влияет на развитие интеллекта, поскольку мозг обогащается кислородом. Также, по ее словам, считается, что танцоры меньше подвержены вирусным заболеваниям, потому что танцы — это постоянное стимулирование иммунной системы.

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