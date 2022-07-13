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Кристина Асмус пришла на премьеру сериала в откровенном бюстгальтере

Российская актриса Кристина Асмус пришла на премьеру сериала «Люся» в откровенном наряде

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Российская актриса Кристина Асмус пришла в откровенном наряде на премьеру сериала «Люся», которая состоялась в московском кинотеатре «Художественный». Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Для выхода в свет звезда выбрала монохромный образ черного цвета, составленный из открывающих щиколотки брюк с завышенной талией и бюстгальтера на бретелях. Образ артистки дополняли босоножки на высоком каблуке и макияж с акцентом на глаза, которые были очерчены черной подводкой.

Режиссером сериала онлайн-кинотеатра Premier выступил Иван Твердовский. Главные роли исполнили Асмус и актер Данила Козловский.

Ранее в июле Асмус заявила, что не задумывалась о том, чтобы покинуть страну. «Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съемок», — заверила Асмус в ходе общения с журналистами после представления им нового фильма «Булки» со своим участием. Актриса отказалась высказываться об уехавших из России знаменитостях.

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Карина Черных
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