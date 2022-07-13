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Рост цен вынудил людей массово возвращаться жить к родителям

Bloomberg: растущие расходы заставили многих людей во всем мире снова жить с родителями

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Многие люди во всем мире начали возвращаться жить к родителям. Снова съехаться с родственниками их вынуждает рост инфляции, подорожание недвижимости и стоимости жизни в целом, пишет Bloomberg.

Причем, как отмечают специалисты, речь идет не только о людях от 18 до 30 лет, но и о гражданах разных стран в возрасте 40-50 лет. Согласно исследованию центра Pew Research, c 1971 по 2021 годы доля американцев, проживающих вместе с представителями нескольких поколений семьи, выросла больше чем вдвое, до 18 процентов от всего населения. Кроме того, специалисты убеждены, что показатель продолжает стремительно расти.

Тенденция актуальна не только для США. По данным Управления национальной статистики, в 2021 году в Великобритании со старшими родственниками проживали 3,6 миллиона человек в возрасте от 20 до 34 лет — на 1,1 миллиона больше, чем 20 лет назад. По данным аналитического бюро Eurostat, в Португалии средний возраст для переезда от родителей вырос с в 2021 году с 30 до 34 лет. В других странах Европы, включая Швецию и Бельгию, специалисты также наблюдают увеличение значений.

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Среди живущих с родителями взрослых более половины опрошенных отметили, что это помогает им финансово, а 30 процентов респондентов признались, что так можно не платить за аренду отдельного помещения или ипотеку. При этом опрос финансовой компании Credit Karma показал, что 29 процентов жителей США в возрасте от 18 до 25 лет живут с родителями или другими старшими родственниками, рассматривая это как долгосрочное решение квартирного вопроса.

По словам экспертов, чаще всего в отчий дом возвращаются после внезапных событий, таких как развод или потеря работы. Бывают также те, кто съезжается с родителями, чтобы накопить на покупку дома или суметь позволить себе более просторную квартиру, когда заключат брак и родят детей. Однако с ростом цен на жилье этот промежуточный период может затягиваться надолго, уточнили специалисты и отметили, что пандемия коронавируса ударила по финансам людей всех возрастов.

«Это в сочетании с неблагоприятной ситуацией на рынке жилья и заработной платой, которая не поспевает за ростом стоимости жизни, объясняет, почему многим людям нужно снова жить с семьей», — пояснила экономист британского Института исследований государственной политики Шрея Нанда. Cамую большую демографическую группу из живущих с родителями, по оценкам специалистов, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет — многие из них даже не пытались жить отдельно.

В 2021 году Испания захотела помочь молодежи съехать от родителей. Власти страны предложили выплачивать гражданам в возрасте от 18 до 35 лет около 300 долларов в месяц, которых должно хватать для бесплатной аренды небольшого помещения.

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