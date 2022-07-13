Россиянка разделась догола на центральном пляже в Сочи и попала на видео

Посетители центрального пляжа «Маяк» в Сочи сняли на видео раздевшуюся догола россиянку

Посетители центрального пляжа «Маяк» в Сочи сняли на камеру россиянку, которая разделась догола и искупалась в море. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Сочи онлайн».

На размещенных в сети кадрах видно, как голая женщина выходит из воды, а рядом с ней стоит охранник «Маяка» и просит нарушительницу порядка покинуть общественную территорию. Далее посетительница курорта, не одеваясь, берет свои вещи и направляется в сторону выхода с пляжа, показав сотруднику напоследок средний палец.

«Девушка решила, что самый центральный пляж курорта — нудистский и искупалась в море голышом, — подписали авторы ролик, набравший более 9,7 тысячи просмотров. — К слову сказать, прелести девушки лицезрели не только лишь мужья жен, отдыхающие на Сочинской гальке, но еще и дети».

Ранее в июле россиянка сняла на видео загорающую топлес на пляже в Сочи отдыхающую и возмутилась ее неподобающим поведением. В ролике туристка рассуждает, позволительно ли женщинам загорать без лифа, особенно когда у моря также присутствуют мужчины и семьи с детьми.