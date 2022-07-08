Загорающая топлес туристка в Сочи попала на видео и вызвала возмущение в сети

Россиянка сняла на видео загорающую топлес на пляже соседку и возмутилась ее поведением

Российская туристка возмутилась поведением соседки на пляже в Сочи, которая загорала топлес в окружении семей с детьми. Попавший на видео отдых оголившейся девушки вызвал бурное обсуждение в сети. Ролик публикует Telegram-канал SHOT.

Одна из отдыхающих пляжа «Чайка» записала видео — на нем туристка рассуждает, позволительно ли женщинам загорать топлес, особенно когда у моря также присутствуют мужчины и семьи с детьми. Блогерша показала, как находящаяся в несколько метрах от нее молодая девушка лежит под солнцем без лифа.

«Нельзя так себя вести на общественном пляже! Рядом сидят семьи, женщинам приходится заставлять мужей не смотреть в эту сторону. Существуют нудистские пляжи, идите туда! Загорайте голыми там!» — резко осудила соседку россиянка. При этом автор ролика предположила, что у туристки искусственная грудь, которую она специально демонстрирует.

Пользователи сети разделились во мнении после просмотра ролика. Некоторые считают, что оголяющиеся на пляже пренебрегают нормами морали и провоцируют окружающих, другие же полагают, что автор видео просто завидует туристке с более пышным бюстом. «Подошла бы и сказала, а то как мышь на телефон сняла и раздувает», «Морально общество у нас, конечно, деградировало, судя по количеству комментариев "а че такого" и "завидует"», «Завидует. Да еще и комплексов целый вагон — запрещает мужу смотреть», «Ну загорает и загорает. Не нравится? Отойди подальше», «Элементарные нормы воспитания это называется и уважение к окружающим», — прокомментировали зрители.