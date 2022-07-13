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Билл Гейтс передаст почти все состояние своему благотворительному фонду

Билл Гейтс перечислит своему благотворительному фонду 20 миллиардов долларов

Фото: Sven Hoppe / Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Билл Гейтс рассказал в Twitter, что намерен передать почти все личное состояние своему благотворительному фонду Gates Foundation.

По словам предпринимателя, в ближайший месяц он перечислит фонду 20 миллиардов долларов в рамках расширения его деятельности. При этом он признал, что, совершив данную транзакцию, он выйдет из списка самых богатых людей мира.

Гейтс подчеркнул, что считает своим долгом возвращать обществу накопленные ресурсы теми способами, которые помогут «уменьшить страдания и улучшить жизнь», а также понадеялся, что другие богатые люди также сделают шаг в данном направлении.

Благотворительный фонд Gates Foundation был основан Биллом Гейтсом и его бывшей супругой Мелиндой Гейтс в 2000 году. Он считается крупнейшим частным фондом в США с активами в размере более 50 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс вместе с деловым партнером аль-Валидом ибн Талалом купил дворец XVII века в Италии. Предприниматели заплатили за него 170 миллионов долларов, чтобы впоследствии переделать в шестизвездочный отель Four Seasons.

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