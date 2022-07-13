Диетолог назвал вредные для здоровья варианты завтрака

Диетолог Арзамасцев: на завтрак не стоит есть жирные продукты и мясо

На завтрак не стоит есть жирные продукты и мясо, заявил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. О полезных для здоровья вариантах завтрака он рассказал в интервью для «Москвы-24».

По его словам, утренний прием пищи должен быть комфортным для пищеварения и содержать достаточное количество калорий. Арзамасцев не рекомендует есть на завтрак тяжелые и жирные блюда. «Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжелые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать», — отметил врач.

Помимо этого нутрициолог советует отказаться с утра от сложнокомпонентных блюд: например, макарон с сыром или грибами, фастфуда, полуфабрикатов. Не стоит, по его словам, увлекаться салом и другими жирными продуктами. «Помимо лишних килокалорий, это даст еще и тяжесть в течение дня», — предупредил он.

Даже яичница, которую многие готовят на завтрак, по мнению диетолога, не всегда может быть полезна. «Если она пережарена, в шкварках темного цвета, то такой продукт есть в общем-то можно, но пользы от него будет немного», — говорит Арзамасцев и советует использовать антипригарную сковороду для приготовления блюд.

В заключение диетолог отметил, что идеальным вариантом для завтрака являются крупы долгой варки, например, гречка или геркулес, а также белковые продукты — омлет или творог. «Белок — достаточно легкоусваяемый продукт, не требующий серьезной работы желудочно-кишечного тракта в отличие от мяса. Потребление белковых продуктов утром не будет давать чувства тяжести», — заключил Арзамасцев.

Ранее диетолог Никола Лудлам-Рейн назвала симптомы нехватки углеводов в рационе. По ее словам, в таком случае может возникать «туман в голове» и проблемы с концентрацией.