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Диетолог назвала симптомы нехватки углеводов в рационе

Insider: проблемы с настроением могут свидетельствовать о нехватке углеводов в рационе

Фото: Elena Veselova / Shutterstock

Отказ от углеводов считается действенным способом похудеть, однако их нехватка может быть вредна. Об этом в беседе с Insider заявила диетолог Никола Лудлам-Рейн.

Эксперт отметила, что рационально ограничивать потребление таких продуктов, как печенье и чипсы, но нет веских причин полностью исключать углеводы из рациона. Она напомнила, что половина тарелки должна быть заполнена фруктами и овощами, в которых также содержатся углеводы.

Диетолог назвала некоторые симптомы дефицита углеводов. В частности, о нехватке может свидетельствовать ощущение «тумана в голове». «Мозгу для нормальной работы требуется глюкоза, которая расщепляется из углеводов. Поэтому, когда вы потребляете недостаточно углеводов, у вас могут начаться проблемы с настроением и концентрацией внимания», — пояснила Лудлам-Рейн.

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Недостаток энергии также явный признак того, что человеку нужно «дозаправиться» углеводами. По словам диетолога, организм может использовать другие источники энергии, например жир, но углеводы способны обеспечить более быстрый приток энергии, позволяющей человеку сохранять бодрость и ясно мыслить.

Люди, отказавшиеся от углеводов, тратят меньше энергии на занятиях спортом и хуже восстанавливаются после них, предупредила Лудлам-Рейн. «После тренировки телу необходимо пополнить запасы гликогена, которые были истощены во время физической активности, поэтому рекомендуется потреблять углеводы с белком, чтобы ускорить восстановление и хорошо себя чувствовать на следующей тренировке», — добавила она.

Идеальными продуктами для пополнения запаса углеводов Лудлам-Рейн назвала цельное зерно, фрукты и овощи, поскольку они содержат клетчатку и необходимые питательные вещества для поддержания общего состояния здоровья, в том числе и психического.

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала, какие летние продукты могут быть вредны для организма. Среди таких безобидных на первый взгляд продуктов она выделила прохладительные напитки вроде газировки, кваса и молочных коктейлей, которыми люди привыкли утолять жажду.

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Вера Владзиевская
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