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Россиянин нашел в саду у себя на участке череп и кости убитого мужчины

Житель Челябинска купил участок и нашел в саду череп и кости убитого лопатой мужчины

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Челябинске 59-летний местный житель купил участок в Советском районе города и нашел там кости убитого человека. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина решил разбить на своем участке фруктовый сад. Для проведения работ на земле он вызвал водителя экскаватора, который и раскопал череп и конечности неизвестного. После проведения экспертизы выяснилось, что россиянин был убит. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Позже сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен прежний владелец земли — 53-летний мужчина, отбывающий срок в колонии за другие преступления. Во время допроса он признался в содеянном и сказал, что убил знакомого лопатой во время бытового конфликта, а его тело закопал на участке.

11 июля сообщалось, что в Карелии во время ремонтных работ были обнаружены закатанные в асфальт человеческие останки.

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Елизавета Новикова
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