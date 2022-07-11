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Закатанные в асфальт останки двух человек нашли на российской дороге

Останки двух человек нашли рабочие под асфальтом во время ремонта дороги в Карелии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Карелии во время ремонтных работ были обнаружены закатанные в асфальт человеческие останки. Об этом сообщает местное издание «Столица на Онего».

Дорожные работы велись на мосту в деревне Кутижма. После снятия асфальта рабочие наткнулись на останки предположительно двух человек. Скелеты были погребены под слоем песка и асфальта при подъезде к мосту через реку Кутижма, на левом берегу реки, со стороны Петрозаводска.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Местные жители рассказали, что асфальт, под которым находились тела, был положен в 1970-х годах.

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Любовь Ширижик
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