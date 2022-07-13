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Бывший подполковник-миллиардер ФСБ Черкалин попробовал вспомнить былые взятки

«Ъ»: осужденный офицер ФСБ Черкалин отказался говорить суду о взятках своего начальника

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Московском гарнизонном военном суде был допрошен в качестве свидетеля осужденный подполковник ФСБ Кирилл Черкалин. Он давал показания по делу своего бывшего руководителя — экс-заместителя начальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Допрос проходил по видеосвязи из колонии №9 строгого режима в Нижегородской области, где отбывает семилетний срок Черкалин. Прокурор, адвокаты и судья интересовались у него обстоятельствами встречи Фролова с банкирами в московском кафе, на которой, как считает следствие, чекисту была передана взятка. Присутствовавший там Черкалин заявил, что его начальник консультировал сотрапезников «по широкому кругу вопросов». Он практически отказался отвечать на вопрос, видел ли он момент передачи пакета с деньгами, заявив, что Фролов пришел на встречу и ушел с целлофановым пакетом, но, что там было внутри, Черкалин не знает. Также он попробовал вспомнить былые события по эпизоду с мошенничеством. Но из 250 вопросов адвоката свидетель не ответил ни на один.

Его допрос был прерван прапорщиком ФСИН, который заявил судье, что комнату с видеосвязью в ИК ждет кассационный суд, поэтому ему надо уступить как высшей судебной инстанции.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Черкалина осудили в особом порядке, в отношении Васильева дело закрыли в связи с истечением срока давности, Фролова еще судят.

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Любовь Ширижик
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