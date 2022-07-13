В России подсчитали потери черноморских курортов из-за закрытых аэропортов

АТОР: турпоток в Краснодарский край и Крым в летнем сезоне упадет на 30 процентов

Курорты Черного моря в Краснодарском крае могут недосчитаться около 3,4 миллиона туристов в летнем сезоне 2022 года из-за закрытых аэропортов. Потери оценили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По оценке Ростуризма, расширение объемов железнодорожных перевозок и популяризация путешествий на личных автомобилях не позволит турпотоку на Крымский полуостров и в Краснодарский край упасть до критических значений — снижение не превысит 30 процентов при самом пессимистическом сценарии. Специалисты АТОР добавили, что совокупно за пять месяцев 2022 года (с мая по сентябрь) на черноморских курортах отдохнут порядка 12,8 миллиона человек.

Тем не менее эксперты туристической отрасли сомневаются, что падение турпотока на юг возможно компенсировать поездками по внутренним «непляжным» направлениям.

«С учетом того, что на море в пять теплых месяцев едут традиционно не менее 70 процентов всех внутренних туристов, весь внутренний летний турпоток в стране, по нашим оценкам, тоже продемонстрирует в 2022 отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом. В стране объективно нет новых емких регионов, рост турпотока в которых мог бы компенсировать потери в 3,4 миллиона на юге», — считает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Ранее в июле глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что из-за ограничений полетов в аэропорты юга страны в первом полугодии 2022 года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на девять процентов по сравнению с прошлым годом.