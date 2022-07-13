Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России подсчитали потери черноморских курортов из-за закрытых аэропортов

АТОР: турпоток в Краснодарский край и Крым в летнем сезоне упадет на 30 процентов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Курорты Черного моря в Краснодарском крае могут недосчитаться около 3,4 миллиона туристов в летнем сезоне 2022 года из-за закрытых аэропортов. Потери оценили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По оценке Ростуризма, расширение объемов железнодорожных перевозок и популяризация путешествий на личных автомобилях не позволит турпотоку на Крымский полуостров и в Краснодарский край упасть до критических значений — снижение не превысит 30 процентов при самом пессимистическом сценарии. Специалисты АТОР добавили, что совокупно за пять месяцев 2022 года (с мая по сентябрь) на черноморских курортах отдохнут порядка 12,8 миллиона человек.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

Тем не менее эксперты туристической отрасли сомневаются, что падение турпотока на юг возможно компенсировать поездками по внутренним «непляжным» направлениям.

«С учетом того, что на море в пять теплых месяцев едут традиционно не менее 70 процентов всех внутренних туристов, весь внутренний летний турпоток в стране, по нашим оценкам, тоже продемонстрирует в 2022 отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом. В стране объективно нет новых емких регионов, рост турпотока в которых мог бы компенсировать потери в 3,4 миллиона на юге», — считает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Ранее в июле глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что из-за ограничений полетов в аэропорты юга страны в первом полугодии 2022 года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на девять процентов по сравнению с прошлым годом.

Мировая история санкций

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Россия допустила сохранение транзита газа через Украину
Тело мужчины с 27 ножевыми ранениями нашли в Москве
Пушилин назвал способ казни иностранных наемников в ДНР
Россиянам рассказали о запретах на парковку рядом с частными домами
Названы самые популярные среди россиян авианаправления во второй половине лета
В WhatsApp появится новая функция
Житель Подмосковья донес на жену из-за критики спецоперации
Путин снизил штрафы за незаконные валютные операции
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды
В США рассказали о секретном оружии Путина против Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.