В России оценили потери от закрытия аэропортов на юге страны

Минтранс: пассажиропоток в России снизился на 9 процентов в первом полугодии 2022 года

Глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что из-за ограничений полетов в аэропорты юга страны в первом полугодии 2022 года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на девять процентов по сравнению с прошлым годом. Его слова передает «Интерфакс».

«В связи с закрытием аэропортов юга только за период с мая по август мы, к сожалению, недосчитаемся 10 миллионов пассажиров. Это без учета трансфера и дополнительно запланированных рейсов. С марта по декабрь сокращение пассажиропотока может составить порядка 19 миллионов в случае пролонгации режима закрытия аэропортов юга России до конца года», — оценил потери отрасли глава Минтранса в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Тем не менее Савельев напомнил, что, несмотря на падение пассажиропотока, существующие меры господдержки позволяют держать тарифы на прежнем уровне. Он отметил снижение стоимости перелетов на туристических направлениях Москва — Санкт-Петербург и Москва — Казань. Министр добавил, что за счет программ субсидирования до конца года планируется перевезти порядка пяти миллионов пассажиров.

Ранее в июле потери южных курортов страны от закрытия аэропортов оценила эксперт по туризму Майя Котляр. По ее мнению, падение турпотока по разным направлениям составит от 50 до 70 процентов.