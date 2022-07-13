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Диетолог объяснила пользу кофе для худеющих

Диетолог Кривцова сообщила, что с помощью кофе можно ненадолго снизить вес

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова объяснила пользу кофе для худеющих в беседе с URA.RU.

По ее словам, с помощью этого напитка можно снизить вес, если необходимо это сделать ненадолго. Она пояснила, что кофеин способен повысить активность дофаминовых рецепторов и адреналина, то есть он обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом.

Специалист отметила, что за счет дофаминовых рецепторов кофе оказывает влияние на состояние жировой клетчатки. Она также добавила, что этот напиток способен «вытягивать» из организма необходимые ему вещества, в частности, калий.

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала, какие летние продукты могут быть вредны для организма. Среди таких безобидных на первый взгляд продуктов она выделила прохладительные напитки вроде газировки, кваса и молочных коктейлей, которыми люди привыкли утолять жажду.

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Марина Совина
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