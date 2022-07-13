Роспотребнадзор оценил введение ограничений из-за роста случаев COVID-19

Роспотребнадзор: введение ограничений из-за роста числа заражений COVID-19 не требуется

В Роспотребнадзоре оценили идею ввести противоэпидемические ограничения из-за роста числа выявленных случаев заражения COVID-19 в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам селекторного совещания с главами территориальных учреждений Роспотребнадзора по субъектам страны, специалисты пришли к выводу, что значительное повышение числа тяжелых случаев коронавируса маловероятно.

«Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами “альфа” или “дельта“. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — следует из сообщения.

Ранее академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что пик новой вспышки коронавирусной инфекции в России ожидается осенью, так как число всех заболеваний, которые распространяются воздушно-капельным путем, увеличивается в это время года.