Назван ожидаемый срок пика новой вспышки коронавируса в России

Эпидемиолог Покровский рассказал, что новый пик коронавируса ожидается осенью

Пик новой вспышки коронавирусной инфекции в России ожидается осенью, заявил академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил россиянам о необходимости ревакцинации.

Возвращение коронавируса

Оперштаб Москвы рекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых помещениях. За прошедшие сутки в столице выявили 559 новых случаев коронавируса. Представители оперштаба разъяснили, что рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением неопасного подштамма омикрона.

Трудно сказать, будет ли следующий пик высоким или низким. Это зависит от многих факторов Вадим Покровский эпидемиолог

«Во-первых, какой штамм вируса будет распространяться. Если это будет какой-то новый, способный преодолевать иммунитет, ранее приобретенный при вакцинации или при заболевании предыдущими штаммами, тогда можно ожидать большого подъема. Второй момент — чисто эпидемиологический. Не исключено, что нынешнее увеличение числа новых случаев связано с тем, что в жару люди чаще скапливаются в тесных помещениях с прохладным воздухом. Это увеличивает риск передачи коронавируса», — объяснил Покровский.

Еще одним важным фактором, который может повлиять на распространение коронавирусной инфекции, являются противоэпидемические мероприятия, сказал эпидемиолог.

«Если люди будут следовать рекомендациям и в общественных местах, где много людей, будут надевать маски, это, конечно, тоже снизит риск распространения вируса», — заявил он.

Академик также напомнил о ревакцинации. «Надо проверить, какие сроки прошли со дня вакцинации, и провести ревакцинацию, если необходимо», — подчеркнул специалист.

Напряженный момент

Покровский считает, что пик новой вспышки коронавируса придется на осень, так как число всех заболеваний, которые распространяются воздушно-капельным путем, увеличивается в это время года.

«Здесь еще один фактор будет играть роль. К осени люди приедут из разных стран и городов после отпусков и каникул и будут распространять новые штаммы, которые они там приобретут в ходе путешествий. Вот это момент напряженный», — сказал эпидемиолог.

Если вводить противоэпидемические мероприятия в отношении масок и прочее, то это может значительно снизить риски осеннего подъема Вадим Покровский эпидемиолог

В июле Роспотребнадзор сообщил об отмене всех введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений. В ведомстве подчеркивали, что продолжат следить за уровнем заболеваемости по COVID-19 в России и после снятия ограничений. При ухудшении ситуации действия ограничительных мер могут возобновить.