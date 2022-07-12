Москвичам снова рекомендовали носить маски в помещениях
Оперштаб Москвы рекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых помещениях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».
За прошедшие сутки в столице выявили 559 новых случаев коронавируса. Представители оперштаба разъяснили, что рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением неопасного подштамма омикрона.
Жителям и гостям Москвы напомнили, что в городе есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией.
В столице свободно 2/3 коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, разъяснили в оперштабе.
В июле Роспотребнадзор сообщил об отмене всех введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений.
В ведомстве подчеркивали, что продолжат следить за уровнем заболеваемости по COVID-19 в России и после снятия ограничений. При ухудшении ситуации действия ограничительных мер могут возобновить.