Москвичам снова рекомендовали носить маски в помещениях

Оперштаб Москвы рекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых помещениях

Оперштаб Москвы рекомендовал горожанам снова носить маски в закрытых помещениях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

За прошедшие сутки в столице выявили 559 новых случаев коронавируса. Представители оперштаба разъяснили, что рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением неопасного подштамма омикрона.

Жителям и гостям Москвы напомнили, что в городе есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией.

В столице свободно 2/3 коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, разъяснили в оперштабе.

В июле Роспотребнадзор сообщил об отмене всех введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений.

В ведомстве подчеркивали, что продолжат следить за уровнем заболеваемости по COVID-19 в России и после снятия ограничений. При ухудшении ситуации действия ограничительных мер могут возобновить.