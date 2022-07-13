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В российском регионе город затопило из-за прорыва дамбы

В Якутии из-за прорыва дамбы затопило город Верхоянск, в части домов нет электричества

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / РИА Новости

В Якутии в Верхоянском районе из-за прорыва дамбы затопило город Верхоянск — там подтоплены все улицы и придворовые территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации района, пишет «Интерфакс».

«Из-за угрозы аварий на линии электропередач и подстанции в половине домов социальных объектов за короткое время приостановлена подача электроэнергии», — сообщили в администрации.

В оперштабе российского региона заявили, что в Верхоянске подтоплено 54 участка. Там объяснили мощный паводок обильными дождями, добавив, что уровень воды также повышен в якутском селе Борунук. Власти спрогнозировали уход воды ниже по течению реки Яны через 1,5-2 суток.

Как сообщается на сайте правительства республики Саха, в Верхоянске уровень воды превышает критический на 13 сантиметров. «У сел Барылас, Бетенкес, Суордах, Томтор и Юнкюр продолжается спад воды», – отчитались в правительстве.

После прорыва дамбы прокуратура Якутии начала проверку. С 9 июля на территории Верхоянского района действует режим ЧС.

Верхоянск — самый северный город Якутии, его население составляет около одной тысячи человек.

Ранее в сети появились кадры полностью затопленного села Суордах на севере Якутии. Тогда под водой оказались 88 домов, жителей эвакуировали в спортивный зал местной школы, часть населения уехала к родственникам и друзьям, а скот успели перегнать на безопасную высоту.

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Анастасия Шейкина
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