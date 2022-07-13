Суд начал рассмотрение дела обвиняемого в госизмене российского ученого-физика

В Томске начался суд по делу ученого Луканина, обвиняемого в госизмене в пользу Китая

Томский областной суд начал рассмотрение дела российского ученого-физика Александра Луканина, обвиняемого в госизмене. Об этом в среду, 13 июля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что заседание суда проходит в закрытом режиме.

Луканину, как сообщалось ранее, вменяют передачу Китаю данных, связанных с секретными разработками альтернативных источников питания. 1 октября 2021 года ученого задержали, а спустя два дня арестовали. Тогда бывшая супруга ученого жаловалась на «колоссальный стресс» из-за невозможности связаться с ним.

64-летний физик сотрудничал с рядом учебных заведений, в том числе Томским политехническим университетом, и занимался исследованием электромагнитных излучений в ядерной физике. Его приглашали на работу в один из университетов Китая, однако мужчина остался в России, где жил на пенсию в одном из общежитий Томска.