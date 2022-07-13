Кэмерон Диаз назвала причины своего возвращения в кино

Американская актриса Кэмерон Диаз заявила о нехватке съемок во время перерыва в карьере

49-летняя американская актриса Кэмерон Диаз рассказала о том, почему решила вернуться в кино после восьмилетнего перерыва. Об этом артистка сообщила в интервью CBS, пишет Daily Mail.

По словам знаменитости, она соскучилась по участию в съемках в фильмах за тот период времени, который посвятила семье и воспитанию дочери. «Я скучаю по некоторым аспектам актерской игры или по съемкам фильмов. Создание фильмов — это особый набор навыков, частью которых очень весело быть», — отметила Диаз.

Актриса добавила, что решение о приостановке ее карьеры было связано с тем, что она захотела понять для себя, что ей действительно важно в жизни: «Когда вы делаете что-то и у вас это хорошо получается, вы знаете, как это работает, и это поглотило всю вашу жизнь, стоит сказать: "Позвольте мне просто отойти на секунду назад, взглянуть на то, как для меня выглядит картина в целом, и осознать, чем мне нужно заниматься, чтобы чувствовать себя цельным"».

Также сообщается, что принять решение о возвращении к съемкам Диаз помог ее супруг, поддержавший эту идею. Сама актриса, по информации источника, теперь относится к актерской карьере более осторожно и не хочет полностью посвящать себя только ей, не оставляя времени на семью.

В конце июня стало известно о возвращении актрисы в кино. Диаз сыграет главную роль в новом фильме Netflix «Снова в деле». Ее партнерами по съемочной площадке станут актеры Том Брэди и Джейми Фокс. С последним артистка вместе играла в фильме «Энни» в 2014 году. Тогда картина стала последним полнометражным проектом в фильмографии актрисы до перерыва в карьере.

Ранее в одном из интервью артистка призналась в попытке перевозить наркотики в молодости.