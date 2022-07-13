Посольство Северной Кореи в Москве подтвердило признание ДНР и ЛНР

Посольство КНДР в Москве подтвердило признание суверенитета ДНР и ЛНР

Посольство КНДР в Москве подтвердило признание суверенитета ДНР и ЛНР со стороны Северной Кореи, Пхеньян передал российской стороне соответствующую ноту о признании народных республик Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром в посольстве КНДР была встреча с послом Донецкой Народной Республики [в РФ Ольгой Макеевой], ей была передана нота о том, что мы признаем независимость ДНР. Также в Пхеньяне наш замминистра иностранных дел встретился с послом России [Александром Мацегорой] и передал ноту о признании независимости ДНР и ЛНР», — заявил агентству сотрудник посольства.

Ранее о признании Донецкой Народной Республики сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он назвал это событие «еще одной победой дипломатии» республики. «Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — сказал Пушилин.