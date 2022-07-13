Собака прогнала медведя от хозяйского дома

UPI: домашний пес прогнал медведя от крыльца хозяина

В американском населенном пункте Норт-Хаверхилл, штат Нью-Гэмпшир, домашняя собака прогнала медведя, который пришел к дому ее хозяина. На видео произошедшего обратило внимание информационное агентство UPI.

Зак Хенсон опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, установленной на дверном звонке в доме его отца Рика Хенсона. На снятых кадрах видно, как 13-летняя собака по кличке Тор стоит на хозяйском крыльце рядом с медведем барибалом и лает на него.

Тор спускается по лестнице и продолжает лаять, при этом оставляя для медведя пространство, чтобы тот мог спуститься вниз и уйти. Пес следует за барибалом на безопасном расстоянии и продолжает лаять до тех пор, пока зверь не скрывается из вида. После этого хозяин открывает дверь и говорит: «Хороший мальчик, Тор».

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

Ранее сообщалось, что в Канаде собака набросилась на медведя, который упал во двор дома с забора, и спасла своего хозяина. Пес мгновенно прыгнул на медведя, вцепился ему в горло и повалил на землю.