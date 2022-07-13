Двое россиян заживо сгорели при пожаре в частном доме

В Рязанской области два человека заживо сгорели при пожаре в частном доме

В селе Огородниково Спасского района Рязанской области при пожаре заживо сгорели два человека. Об этом сообщили в МЧС, пишет KP.RU.

Пожар произошел в кирпичном доме, который не был газифицирован. О причинах возгорания не сообщается. Погибшими оказались мужчина 63 лет и женщина 52 лет, сообщает издание.

На сайте регионального управления МЧС говорится, что на ликвидировать возгорание в российское село прибыли два автомобиля и шесть пожарных. Там сообщается, что «имеются пострадавшие», но информации о жертвах нет.

Ранее в Тюменской области в деревне Чаплык три человека во сне заживо сгорели при пожаре в частном доме. Погибли две женщины и один мужчина, огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на площади семь квадратных метров.