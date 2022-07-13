Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Впервые изучено генетическое разнообразие дельфинов

В Университете Флиндерса впервые изучили генетическое разнообразие дельфинов Австралии

Фото: Reuters

Исследователи из Университета Флиндерса впервые изучили геном дельфинов (Delphinus delphis), живущих в акватории южного побережья Австралии. Выводы работы описаны в BMC Ecology and Evolution.

Выяснилось, что генетические вариации дельфинов, обитающих в водах Западной Австралии, зависят от местных течений, а у животных разлома континентального шельфа этого континента — от температуры поверхности моря. В более закрытых и охраняемых акваториях геном морских млекопитающих зависел от солености воды и температуры окружающей среды.

Выводы исследования призывают к усилению охраны природы и действий властей по ее защите. По словам авторов, геномное разнообразие ДНК морских популяций позволяет выявить и прогнозировать их адаптацию к изменениям климата и другим внешним воздействиям, что влияет на общую океаническую экосистему, а впоследствии и на человека.

В августе 2021 года ученые из Китая и США обнаружили новый смертоносный штамм морбилливируса китообразных в выбросившемся на берег малайзийском дельфине.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Россия допустила сохранение транзита газа через Украину
Тело мужчины с 27 ножевыми ранениями нашли в Москве
Пушилин назвал способ казни иностранных наемников в ДНР
Россиянам рассказали о запретах на парковку рядом с частными домами
Названы самые популярные среди россиян авианаправления во второй половине лета
В WhatsApp появится новая функция
Житель Подмосковья донес на жену из-за критики спецоперации
Путин снизил штрафы за незаконные валютные операции
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды
В США рассказали о секретном оружии Путина против Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.