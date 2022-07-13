Впервые изучено генетическое разнообразие дельфинов

В Университете Флиндерса впервые изучили генетическое разнообразие дельфинов Австралии

Исследователи из Университета Флиндерса впервые изучили геном дельфинов (Delphinus delphis), живущих в акватории южного побережья Австралии. Выводы работы описаны в BMC Ecology and Evolution.

Выяснилось, что генетические вариации дельфинов, обитающих в водах Западной Австралии, зависят от местных течений, а у животных разлома континентального шельфа этого континента — от температуры поверхности моря. В более закрытых и охраняемых акваториях геном морских млекопитающих зависел от солености воды и температуры окружающей среды.

Выводы исследования призывают к усилению охраны природы и действий властей по ее защите. По словам авторов, геномное разнообразие ДНК морских популяций позволяет выявить и прогнозировать их адаптацию к изменениям климата и другим внешним воздействиям, что влияет на общую океаническую экосистему, а впоследствии и на человека.

В августе 2021 года ученые из Китая и США обнаружили новый смертоносный штамм морбилливируса китообразных в выбросившемся на берег малайзийском дельфине.