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В животе московской школьницы нашли два рулона туалетной бумаги

МК: в Москве школьница съела два рулона туалетной бумаги и попала в больницу

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Москве школьницу госпитализировали с подозрением на острый гастрит. Врачи в медучреждении нашли в ее желудке комок волос и два рулона туалетной бумаги. Об этом в среду, 13 июля, сообщает «Московский комсомолец».

Девочка-подросток поступила детскую больницу №9 имени Сперанского с рвотой и сильными спазмами в животе. Медикам она рассказала, что за два дня до поступления в клинику съела около двух рулонов туалетной бумаги. Зачем она это сделала, неизвестно. Ребенку сделали УЗИ брюшной полости и обнаружили в желудке плотные образования округлой формы – ту самую съеденную бумагу и плотное образование из волос.

В июне в Самарской области 14-летний подросток умер после того, как запил чипсы энергетиком.

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Евгения Куликова
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