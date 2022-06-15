Российский подросток запил чипсы энергетиком и умер

В Самарской области 14-летний подросток умер после того, как запил чипсы энергетиком

В Волжском районе Самарской области 14-летний подросток скончался после того, как выпил энергетический напиток. Об этом сообщает портал 63.ru со ссылкой на источник.

По его словам, погибший мальчик запивал энергетиком чипсы, после чего почувствовал боль в левой стороне груди и решил выпить обезболивающие. Лекарство не помогло, тогда родители самостоятельно отвезли подростка в больницу, где он скончался.

Источник добавил, что школьник рос в благополучной семье, однако ее проверят на предмет оснований для постановки на учет.

По информации портала, следователи начали проверку гибели ребенка. Они назначили ряд медэкспертиз, которые должны определить причину смерти мальчика.

Это не первый случай, когда энергетический напиток может быть связан с гибелью подростка. В марте 2020 года 16-летний школьник из Москвы выпил минимум четыре банки энергетика. Мать и брат пытались привести мальчика в чувства, однако он умер.