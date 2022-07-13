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Продажи российской нефти упали до рекордно низкого показателя

МЭА: экспорт российской нефти упал до самого низкого показателя с августа 2021 года

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В июне экспорт российской нефти упал на 250 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 миллиона баррелей в сутки. Это рекорно низкий показатель с августа 2021 года, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом из-за повышения цен на сырье выручка от продажи нефти взлетела на 20,4 миллиарда долларов, что на 40 процентов больше показателей прошлого года.

Brent от TradingView

В июне добыча нефти и конденсата в России увеличилась на 490 тысяч баррелей в сутки, до 11,07 миллиона баррелей в сутки. В МЭА прогнозируют, что среднегодовая добыча по итогам года составит 10,6 миллиона баррелей в сутки, это на 260 тысяч меньше, чем в 2021-ом.

Эксперты также заявили, что мировые коммерческие запасы нефти остаются критически низкими. Они примерно на 300 миллионов баррелей ниже своего среднего пятилетнего значения. В отчете подчеркивается, что использование нефти для производства электроэнергии в Европе и Азии становится все более привлекательным из-за значительного роста цен на газ.

Ранее Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала прогноз, в котором предположила, что добыча нефти в России сократится в 2022 и 2023 годах на 0,17 миллиона и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

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Платон Щукин
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