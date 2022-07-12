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России спрогнозировали постепенную потерю рынка нефти

ОПЕК опубликовала прогноз по сокращению добычи нефти в России в 2022 и 2023 годах

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Добыча нефти в России сократится в 2022 и 2023 годах на 0,17 миллиона и 0,2 миллиона баррелей в сутки соответственно, хотя в совокупности производство нефти в странах вне ОПЕК в ближайшие два года покажет рост на 2,15 миллиона и 1,71 миллиона баррелей в сутки. Об этом сказано в опубликованном прогнозе ОПЕК по поводу перспектив нефтяного рынка.

Постепенную потерю рынка России обеспечат в первую очередь США, у которых добыча вырастет на 1,28 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,1 миллиона баррелей в 2023-м. Также в текущем году рост ожидается у Канады (плюс 0,19 миллиона баррелей в сутки), Бразилии и Китая (плюс 0,15 миллиона баррелей в сутки), Казахстана (плюс 0,12 миллиона баррелей в сутки).

В следующем году вслед за США по увеличению объемов добычи окажутся Норвегия, Бразилия, Канада, Гайана. В докладе отмечается, что ситуация с добычей российской нефти характеризуется высоким уровнем неопределенности.

Ранее аналитики Citigroup предупредили, что к концу текущего года цены на сырую нефть могут упасть до 65 долларов за баррель на фоне снижения спроса, который обеспечит как замедление темпов роста мировой экономики, так и очередная волна коронавируса. Такая ситуация может существенно сказаться на нефтяных доходах России, которая из-за давления западных стран вынуждена продавать нефть с большим дисконтом.

Brent от TradingView

При этом аналитики JPMorgan Chase не исключают, что цены достигнут почти 400 долларов за баррель. Однако такая ситуация, отмечают они, возникнет в случае отказа России от экспорта нефти. Для России такой сценарий означает не только обнуление нефтяных доходов, но и безвозвратное закрытие большого количества скважин.

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Платон Щукин
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