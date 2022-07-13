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В Запорожье заявили о запрещенных экспериментах Украины на АЭС

В Запорожье заявили, что Украина проводила запрещенные эксперименты на местной АЭС

Фото: РИА Новости

На Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, на местной АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты, начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться из-за работы ее реакторов, и заканчивая «массой других интересных моментов». Он подчеркнул, что, по регламенту, специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны зафиксировать все противоправные действия на АЭС.

При этом, как заметил Рогов, когда стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС, власти Украины приказали начать обстрел Энергодара, «чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС».

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают массированные обстрелы Энергодара, расположенного вблизи Запорожской АЭС. По словам представителя местных властей, действия ВСУ подвергают опасности жителей не только Украины, но и всей Европы, если обстрелы затронут инфраструктуру Запорожской АЭС.

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Марина Совина
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