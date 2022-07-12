В Энергодаре сообщили о массированных обстрелах вблизи Запорожской АЭС

Власти Энергодара сообщили о массированных обстрелах со стороны ВСУ вблизи Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают массированные обстрелы Энергодара, расположенного вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации области Евгений Балицкий.

По его словам, удары с другой стороны Днепра наносятся как артиллерией, так и беспилотниками. По словам представителя местных властей, действия ВСУ подвергают опасности жителей не только Украины, но и всей Европы, если обстрелы затронут инфраструктуру Запорожской АЭС.

Ранее Балицкий рассказал, что ВСУ пытались атаковать ЗАЭС на протяжении всего времени с начала российской военной операции на Украине. Украинские войска располагаются на противоположном берегу Днепра в городе Никополе.

12 июля стало известно, что ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Энергодаре. Информация о жертвах пока выясняется.