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В Запорожье рассказали о попытках ВСУ атаковать АЭС

Чиновник Запорожья заявил, что ВСУ пытались атаковать ЗАЭС в ходе всей спецоперации

Фото: РИА Новости

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в ходе всей специальной военной операции. Об этом во время эфира телеканала «Россия-24» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Сегодня около атомной станции развернуты надежные системы — ПВО [противовоздушная оборона] и прочие вещи. И естественно, мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы все было мирно и безопасно», — сказал чиновник.

Он отметил, что на противоположном от Энергодара берегу Днепра располагается Никополь, где размещены военные ВСУ. Поэтому, подчеркнул глава администрации, необходимо отодвинуть террористов «на несколько десятков, а лучше сотен километров». Тем не менее риск провокации будет постоянно присутствовать.

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Алевтина Запольская
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