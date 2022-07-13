Российский подросток разыграл мать и чуть не погиб

В Ижевске 12-летний подросток решил разыграть мать и чуть не погиб

В Ижевске 12-летний подросток решил разыграть мать и чуть не погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на 13 июля в одной из квартир десятиэтажного дома на улице 40 лет Победы.

Мальчик решил пошутить над матерью и сказал, что потерял ключи от квартиры на детской площадке. Она пошла их искать, а в это время ребенок закрылся и поджег диван. Придя к двери, женщина услышала крики и вызвала пожарных. Тем временем сам россиянин прятался от дыма и огня в ванной.

К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений из окна пятого этажа шел густой черный дым. К ликвидации последствий привлекли 21 человека и 8 единиц техники. Подростка спасли и передали медикам.

В марте в Смоленске были задержаны четверо несовершеннолетних, которые за 60 тысяч рублей пытались поджечь отдел полиции.