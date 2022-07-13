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В Казани открылась галерея Союза фотографов «Сфера»

В Казани начала работу галерея Союза фотографов Республики Татарстан «Сфера»

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

В Казани начала работу галерея Союза фотографов Республики Татарстан «Сфера». Открытие было приурочено ко Дню фотографа, пишет «Татар-информ».

Отмечается, что большую часть пространства галереи заняла выставка «Фотоперекресток-2022» с работами членов Союза фотографов региона. Экспозиция представляет собой ретроспективу развития и становления фотоискусства в республике. Также в галерее разместились фотостудия и музей со старинной аппаратурой.

Помещение галереи станет общественной площадкой, где будут проводиться лекции, выставки и уроки для детей.

Региональная общественная организация «Союз фотографов Республики Татарстан» была создана в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в Сургуте на ГРЭС-2 открылась выставка репродукций импрессионистов. На выставке представлены 15 репродукций Моне, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и Гогена, которые отобрали эксперты Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

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Евгений Шульгин
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