В сети появились кадры из затопленного из-за прорыва дамбы российского города

В сети появились кадры из города Верхоянск, который полностью затопило из-за прорыва дамбы

В сети появились кадры из города Верхоянск в Якутии, который затопило из-за прорыва дамбы. Их публикует Telegram-канал Daily Storm.

На кадрах видно, как мощный поток реки уносит постройку по течению реки. Вокруг все залито водой.

О прорыве дамбы в Якутии стало известно в среду, 13 июля. Из-за этого затопило Верхоянск — в российском городе подтоплены все улицы и придворовые территории. В половине домов отключено электричество.

В оперштабе Якутии объяснили мощный паводок обильными дождями, добавив, что уровень воды также повышен в якутском селе Борунук. Власти спрогнозировали уход воды ниже по течению реки Яны через 1,5-2 суток, в Верхоянском районе с 9 июля действует режим ЧС.