Бывший советник Трампа признался в планировании госпереворотов за рубежом

Бывший советник Белого дома Джон Болтон признался в планировании госпереворотов за рубежом

Бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала CNN признался, что он принимал участие в планировании госпереворотов за рубежом.

При этом политик отметил, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». По его словам, это требует много работы. «И это не то, что он [Трамп] делал», — сказал он.

Болтон заявил, что не хочет вдаваться в подробности. Позже он добавил, что противостояние оппозиции в Венесуэле окончилось неудачей. «Не то чтобы мы имели к этому какое-то отношение, но я видел, чего стоило оппозиции попытаться свергнуть законно избранного президента, и она потерпела неудачу», — подчеркнул он.

Когда ведущий предположил, что есть и других события помимо попытки госпереворота в Венесуэле, о которых политик умолчал, Болтон ответил: «Я уверен, что есть».

Ранее президент США Джо Байден назвал беспорядки, прошедшие в Капитолии в январе 2021-го, попыткой государственного переворота, а митингующих — жестокой бандой, воодушевленной экс-президентом Дональдом Трампом. «Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент, 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что Трамп потерял в ходе голосования на выборах», — заявил политик.