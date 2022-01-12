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Байден рассказал о попытке госпереворота в США

Байден: беспорядки в Капитолии, прошедшие в январе 2021-го, были попыткой госпереворота

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Джо Байден назвал беспорядки, прошедшие в Капитолии в январе 2021-го, попыткой государственного переворота, а митингующих — жестокой бандой, воодушевленной экс-президентом Дональдом Трампом. Речь Байдена прозвучала во время выступления в Атланте, цитату приводит Reuters.

«Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент, 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что Трамп потерял в ходе голосования на выборах», — заявил политик. Байден также рассказал, что собрал своих сторонников ради того, чтобы противостоять «силам, совершившим попытку госпереворота».

Кроме того, президент высказался за изменение правил ведения дебатов в сенате Конгресса США, чтобы избежать их намеренного затягивания (процедуры «филибастера»). По его мнению, именно это поможет сберечь демократию и продвинуться в принятии законопроектов. При этом на данный момент отмена процедуры «филибастера» может стать серьезным преимуществом для Демократической партии: хотя обе партии контролируют равное количество мест в Сенате, — по 50 — голосовать может и вице-президент Камала Харрис (демократ), если при рассмотрении того или иного вопроса позиции разделятся поровну. Таким образом, у ее однопартийцев появляется преимущество.

Тем не менее, простого большинства недостаточно, и принятие закона могут затормозить дебаты. Чтобы остановить их, требуются голоса 60 сенаторов из 100, однако демократы настаивают на отмене этого правила. Так они смогут легко продвигать какие-либо законы, пользуясь большинством, которое дает голос Харрис. Республиканцы выступают против этого, указывая на необходимость сохранения политических традиций.

Елизавета Наумова
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