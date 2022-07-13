В Набережных Челнах пройдет фестиваль уличной культуры

В Набережных Челнах в парке Гренада пройдет фестиваль уличной культуры

В Набережных Челнах в парке «Гренада» 23 июля состоится фестиваль уличной культуры COMMUNITY.fest. Его проведет сообщество «Гренада.COMMUNITY» при поддержке администрации города, передает издание Enter.

В программе фестиваля — соревнования по экстремальному катанию на скейтборде, самокате и BMX, отборочные соревнования по уличным видам танцев (breaking и all styles), турнир по стритболу, открытые тренировки, творческие мастер-классы, лекции, диджей-сеты и многое другое.

На фестивале также пройдет знакомство с городскими сообществами, которые в будущем смогут участвовать в жизни парка.

Ранее сообщалось, что в Абакане в центре культуры «Победа» с 16 по 18 августа пройдет фестиваль уличного кино. Мероприятие станет частью IX Фестиваля Уличного кино, который пройдет в разных городах России. На фестивале будут представлены авторские короткометражки, всего было отобрано 70 работ. Победитель получит грант в размере 1,5 миллиона рублей.