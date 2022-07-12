В Абакане пройдет фестиваль уличного кино

В Абакане в августе пройдет фестиваль уличного кино

В Абакане в Городском центре культуры «Победа» с 16 по 18 августа пройдет фестиваль уличного кино. Об этом сообщает администрация города.

Мероприятие станет частью IX Фестиваля Уличного кино, который пройдет в разных городах России.

На фестивале будут представлены авторские короткометражки, всего было отобрано 70 работ. Победитель получит грант в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в городах Ивановской области с 22 по 27 июля пройдет XVI международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». В кинотеатрах покажут фильмы Тарковского и документальное кино о жизни режиссера. В Иваново сеансы пройдут в арт-резиденции на ивановском железнодорожном вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра.