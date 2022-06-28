В Ивановской области пройдет кинофестиваль Тарковского

С 22 по 27 июля в Ивановской области пройдет международный кинофестиваль имени Тарковского

В городах Ивановской области пройдет XVI международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» — мероприятие состоится с 22 по 27 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в кинотеатрах покажут фильмы Тарковского и документальное кино о жизни режиссера. В Иваново сеансы пройдут на новых арт-площадках: в арт-резиденции на ивановском железнодорожном вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра.

Торжественное открытие фестиваля проведут на главной площади Юрьевца, в котором Тарковский провел детство. Гостей также ждут выставки, арт-проекты и передвижной книжный магазин.

Ранее в июне в Бразилии при поддержке «Роскино» и Министерства культуры России прошли недели российского кино Russian Film Festival. В Сан-Паулу зрителям показали четырех российские картины: спортивную драму «Один вдох», трагикомедию «Первый снег», комедию «Хочу замуж» и документальный проект «Андрей Тарковский. Кино как молитва».