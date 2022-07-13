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Бывшему замглавы МЧС России вменили ущерб в 323 миллиона рублей

Экс-замглавы МЧС России Андрею Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей
Андрей Гурович

Андрей Гурович. Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Ущерб от действий бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича составил 323 миллиона рублей. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в 2020 году по указанию экс-чиновника из бюджета Мурманской области было выделено более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Так как госпиталь был построен без учета климатических условий региона, он не мог использоваться по назначению. Позже его пришлось демонтировать.

Следствие считает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств».

13 июля экс-замглавы МЧС задержали в Москве. В ближайшее время Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте фигуранта.

В СКР отметили, что вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски в квартирах обвиняемого и других связанных с ним лиц, а также в подразделениях министерств и ведомств.

Гурович был замглавы МЧС с 2018 года, он курировал вопросы тылового обеспечения. Его отправили в отставку 25 мая после того, как президент России Владимир Путин представил коллективу нового министра — выходца из ФСО-ФСБ Александра Куренкова.

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Елизавета Новикова
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