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Бывшего замглавы МЧС России заподозрили в должностных преступлениях и задержали

В Москве силовики задержали экс-замглавы МЧС России Гуровича по подозрению в преступлении

Фото: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Гуровича подозревают в совершении должностных преступлений при строительстве госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. Ему вменяется ущерб в 350 миллионов рублей, уточняет «Коммерсантъ».

Басманный суд Москвы 13 июля рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.

Гурович был замглавы МЧС с 2018 года, он курировал вопросы тылового обеспечения. Его отправили в отставку 25 мая после того, как президент России Владимир Путин представил коллективу нового министра — выходца из ФСО-ФСБ Александра Куренкова.

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Любовь Ширижик
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