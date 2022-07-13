Бывшего замглавы МЧС России заподозрили в должностных преступлениях и задержали

В Москве силовики задержали экс-замглавы МЧС России Гуровича по подозрению в преступлении

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Гуровича подозревают в совершении должностных преступлений при строительстве госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. Ему вменяется ущерб в 350 миллионов рублей, уточняет «Коммерсантъ».

Басманный суд Москвы 13 июля рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.

Гурович был замглавы МЧС с 2018 года, он курировал вопросы тылового обеспечения. Его отправили в отставку 25 мая после того, как президент России Владимир Путин представил коллективу нового министра — выходца из ФСО-ФСБ Александра Куренкова.