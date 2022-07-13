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Девушка попробовала безболезненную эпиляцию и осталась с ожогами на теле

Блогерша Хия Рехман купила популярный прибор для эпиляции и осталась с ожогами на теле

Кадр: @khiyahnaat / TikTok

Визажистка и блогерша Хия Рехман купила популярный прибор для эпиляции и осталась с ожогами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам 19-летней девушки, она приобрела устройство для безболезненного удаления волос — так называемый ластик (hair eraser), который якобы «стирает» растительность на теле и делает кожу гладкой. Видео с данным гаджетом стали вирусными в TikTok, отметила она.

Однако юзерша призналась, что ее кожный покров оказался поврежден после того, как она опробовала прибор на себе. На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала свои отекшие и покрасневшие руки, сравнив указанный эпилятор с наждачной бумагой.

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Ролик набрал более миллиона просмотров. В свою очередь другие пользователи поделились подобным опытом. «То же самое случилось и со мной, а у моего бойфренда на бедрах и животе даже выступила кровь», «У меня появилась сыпь на коже, которая горела в течение нескольких часов. Больше я этот прибор не использовала», «Гаджет действительно похож на наждачную бумагу, какого еще результата можно было ожидать?» — прокомментировали они.

Ранее в июле бьюти-блогер Шон Энтони сделал популярную женскую процедуру и остался с «жабрами». Мужчина рассказал, что решился на коррекцию углов нижней челюсти с помощью введения филлеров. Однако последствия данной манипуляции, по его словам, оказались неудачными. Так, на размещенных кадрах инфлюэнсер показал появление дугообразных выпуклостей на щеках.

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Алина Гостева
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