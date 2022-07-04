Блогер сделал популярную женскую процедуру и остался с «жабрами»

Блогер Шон Энтони показал лицо после смещения филлеров, введенных для коррекции челюсти

Бьюти-блогер Шон Энтони сделал популярную женскую процедуру и остался с «жабрами». Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

Мужчина рассказал, что решился на коррекцию углов нижней челюсти с помощью введения филлеров. Однако последствия данной манипуляции, по его словам, оказались неудачными. Так, на размещенных кадрах инфлюэнсер показал появление дугообразных выпуклостей на щеках. «Все выглядит нормально, пока я не открываю рот», — пояснил он, сравнив свое изменившееся лицо с внешностью персонажа мультфильма «Губка Боб» Сквидварда.

Пользователей обеспокоило видео тиктокера. «Лучше не используйте филлеры. Они смещаются и никогда не растворяются до конца», «Похоже, препарат следовало вводить глубже», — отметили они. В свою очередь Энтони заявил, что обратится за помощью к специалисту.

В апреле сообщалось, что экс-участник телешоу X Factor и Big Brother Райан Ракледж из Великобритании захотел изменить внешность и остался с отекшим лицом. На размещенных кадрах британец продемонстрировал внешность, изменившуюся вследствие подтяжки кожи для достижения эффекта «лисьего взгляда». Во время оказания данной услуги врачи приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити. Так, после указанных манипуляций у Ракледжа увеличились скулы, появились отеки под нижними веками, а кожа на висках покрылась глубокими бороздами.