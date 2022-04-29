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Участник X Factor захотел «лисий взгляд» и остался с бороздами на лице

Экс-участник X Factor Райан Ракледж заразился инфекцией после подтяжки век

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images / ТАСС

Экс-участник телешоу X Factor и Big Brother Райан Ракледж из Великобритании захотел изменить внешность и остался с отекшим лицом. На соответствующий ролик в его TikTok-аккаунте обратило внимание издание Daily Star.

На размещенных кадрах британец продемонстрировал внешность, изменившуюся вследствие подтяжки кожи для достижения эффекта «лисьего взгляда». Во время оказания данной услуги врачи приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити. Так, после указанных манипуляций у Ракледжа увеличились скулы, появились отеки под нижними веками, а кожа на висках покрылась глубокими бороздами.

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Мужчина признался, что после посещения бьюти-клиники он попал под капельницу, заразившись патогенными микроорганизмами. «Мне понадобилось полгода, чтобы избавиться от инфекции, которая поразила мои глаза и часть лица», — заявил британец, отметив, что за указанное время у него чуть не развился сепсис, и он едва не потерял зрение.

Ранее в апреле белорусский фитнес-тренер Виктория Крук, которая осталась с отекшим лицом и попала под капельницу на Бали после посещения русскоязычного косметолога, раскрыла подробности смертельно опасной для нее процедуры. Так, по словам девушки, у нее развился отек Квинке, когда ей вкололи в щеки неподходящий препарат. «Мне укололи липолитик прямого действия Mesoproff от Селяниной. На официальной странице производителя написано, что этот препарат не применяют на лице, так как он работает через разрыв клеток, некроз и воспалительную реакцию: краснота, боль, отек, иногда зуд», — объяснила Крук.

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Алина Гостева
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