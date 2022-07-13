Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша раскрыла способ сделать идеальную укладку за считаные секунды

Блогерша Шантель Мила посоветовала использовать фольгу, чтобы придать волосам блеск

Фото: @mama_mila_au

Жительница Австралии Шантель Мила раскрыла способ придать волосам ухоженный вид и сделать идеальную укладку за считаные секунды. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом mama_mila_ предстала перед поклонниками с распущенными волосами, завитыми на плойку крупного диаметра. Затем блогерша взяла кусок фольги прямоугольной формы и провела ей вдоль прядей, после чего они стали более гладкими и послушными.

Утверждается, что металлы в ее составе отводят электричество от поверхности волос, тем самым препятствуя их электризации и появлению эффекта «шапки» из коротких пушистых волосков. Кроме того, Мила посоветовала использовать фольгу для восстановления блеска локонов и предотвращения их ломкости.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021

Упомянутый ролик набрал более 108 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Не могу дождаться, чтобы попробовать трюк с фольгой!», «От пушистых волос еще спасает бумажная салфетка», «Спасибо за лайфхак», — писали юзеры.

В июне парикмахер Зои Ирвин указала на главные ошибки при мытье головы. В первую очередь специалистка назвала неправильным применение слишком большого количества шампуня. Так, порция средства должна быть размером с монету. Перед началом очищения следует вспенить его ладонями, а затем наносить на волосы.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали в Москве уволенного Путиным генерала из МЧС
Задержанный за растрату бывший замгубернатора Томской области попал на видео
Тайно проникнувших на Форум тихоокеанских островов атташе КНР выдворили из зала
Стало известно о гибели командира дивизии из Волгограда в ходе спецоперации
Россиянам напомнили о возможности полететь в Азию лучшей авиакомпанией мира
Названа трендовая обувь на осень 2022 года
Москвичи бросились покупать один вид недвижимости
Врач рассказал о способе снизить давление без таблеток
Германия нашла новых партнеров для замены российского газа
Губерниев призвал Тутберидзе к ответу из-за допинг-скандала с участием Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.