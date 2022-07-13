Блогерша раскрыла способ сделать идеальную укладку за считаные секунды

Блогерша Шантель Мила посоветовала использовать фольгу, чтобы придать волосам блеск

Жительница Австралии Шантель Мила раскрыла способ придать волосам ухоженный вид и сделать идеальную укладку за считаные секунды. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом mama_mila_ предстала перед поклонниками с распущенными волосами, завитыми на плойку крупного диаметра. Затем блогерша взяла кусок фольги прямоугольной формы и провела ей вдоль прядей, после чего они стали более гладкими и послушными.

Утверждается, что металлы в ее составе отводят электричество от поверхности волос, тем самым препятствуя их электризации и появлению эффекта «шапки» из коротких пушистых волосков. Кроме того, Мила посоветовала использовать фольгу для восстановления блеска локонов и предотвращения их ломкости.

Упомянутый ролик набрал более 108 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Не могу дождаться, чтобы попробовать трюк с фольгой!», «От пушистых волос еще спасает бумажная салфетка», «Спасибо за лайфхак», — писали юзеры.

В июне парикмахер Зои Ирвин указала на главные ошибки при мытье головы. В первую очередь специалистка назвала неправильным применение слишком большого количества шампуня. Так, порция средства должна быть размером с монету. Перед началом очищения следует вспенить его ладонями, а затем наносить на волосы.