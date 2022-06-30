Парикмахер указала на главные ошибки при мытье головы

Парикмахер Зои Ирвин назвала ошибкой применение слишком большого количества шампуня

Парикмахер Зои Ирвин указала на главные ошибки при мытье головы, которые могут негативно повлиять на качество волос. Ее рекомендации опубликовал The Sun.

Специалистка назвала неправильным применение слишком большого количества шампуня. Героиня материала советует мыть голову каплей средства размером с монету. По ее словам, перед началом очищения следует вспенить его ладонями, а затем наносить на волосы.

Вдобавок Ирвин рекомендует не тереть локоны слишком активно, поскольку интенсивные движения могут навредить их структуре. По ее мнению, необходим деликатный массаж кончиками пальцев, который, увеличивая кровообращение, способствует ускорению роста волос.

Кроме того, эксперт утверждает, что нанесение кондиционера на корни волос также является ошибкой. Собеседница издания отмечает, что необходимо применять средство по всей длине волос, распределяя его при этом расческой. Обработка кожи головы упомянутым составом может спровоцировать жирность, уточнила она.

Помимо этого, по словам Ирвин, крайне важна правильная техника сушки волос. Так, сначала следует обернуть их полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги, но не тереть им голову. Затем можно воспользоваться феном, предварительно установив режим среднего нагрева. Завершить укладку лучше использовать потоком прохладного воздуха, добавляет парикмахер.

Ранее в июне блогерша раскрыла способ дольше ходить с чистыми волосами. Суть метода заключается в том, чтобы мыть голову один раз в неделю. В данном случае девушка посоветовала выждать определенное время, пока кожное сало не станет вырабатываться реже, и маскировать при этом грязные локоны с помощью причесок.