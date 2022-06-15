Блогерша раскрыла способ ходить с чистыми волосами без частого мытья головы

TikTok-блогерша Наоми: отказ от мытья головы помогает нормализовать работу сальных желез

Блогерша Наоми (фамилия не указывается) раскрыла способ ходить с чистыми волосами без частого мытья головы. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах блогерша с никнеймом naomi.bouncy.blows продемонстрировала объемные, блестящие и упругие на вид локоны, которые расчесывала щеткой. Девушка призналась, что секрет красоты ее прядей заключается в том, что она отказалась от частого мытья головы и стала приводить ее в порядок один раз в неделю.

По словам инфлюэнсерши, при выборе этого метода на начальном этапе волосы могут выглядеть неопрятно. В данном случае девушка посоветовала выждать определенное время, пока кожное сало не станет вырабатываться реже, и маскировать при этом грязные локоны с помощью причесок, например кос или высокого хвоста. «Может потребоваться три недели, чтобы нормализовать работу сальных желез», — заявила она. После этого, по ее словам, пряди будут сохранять аккуратный вид в течение длительного срока.

Другие пользователи соцсети заверили в комментариях, что предложенный блогершей лайфхак действительно работает. «Я использовала свой отпуск по беременности и родам, чтобы таким образом "натренировать" свои волосы», «Мою голову раз в пять-семь дней на протяжении трех лет и заметила кардинальные перемены», «Мне на это потребовался целый год. Но если я снова стану омыть голову чаще раза в неделю, придется начинать все сначала», — прокомментировали они.

В феврале 27-летняя вегетарианка Лаура Эшли рассказала, что отказалась от использования шампуня, кондиционера и средств для укладки волос шесть лет назад. По словам американки, она моет голову простой водой и распутывает волосы с помощью расчески с широкими зубьями. После этого Эшли втирает масло в концы прядей, чтобы избежать их сечения. «Я заметила, что волосы стали выглядеть лучше! Кроме того, они начали расти с бешеной скоростью», — призналась блогерша.