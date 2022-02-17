Блогерша не мыла голову шесть лет и показала волосы

Жительница США не мыла голову на протяжении многих лет и показала волосы назло хейтерам в соцсетях. На ролики, которые появились в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в Daily Mail.

27-летняя вегетарианка Лаура Эшли (Laura Ashley) рассказала, что отказалась от использования шампуня, кондиционера и средств для укладки волос шесть лет назад. Тогда же женщина начала питаться только растительной пищей, исключив из своего рациона продукты животного происхождения, в том числе сыр, молоко и любые мясные изделия.

По словам американки, она моет голову простой водой и распутывает волосы с помощью расчески с широкими зубьями. После этого Эшли втирает масло в концы прядей, чтобы избежать их сечения. «Я заметила, что волосы стали выглядеть лучше! Кроме того, они начали расти с бешеной скоростью», — призналась блогерша.

При этом героиня материала пожаловалась, что регулярно сталкивается с оскорблениями со стороны пользователей сети, которые негативно реагируют на тот факт, что она не соблюдает привычные правила гигиены. Несмотря на это, Эшли продолжает публиковать ролики, на которых демонстрирует свои локоны. В общей сложности ее посты набрали более миллиона лайков.

В сентябре прошлого года другая блогерша не мыла голову 100 дней и удивила подписчиков результатом. Эмма Скай (Emma Sky) провела эксперимент, чтобы проверить, сколько дней ее волосы останутся чистыми без мытья. Юзерша регулярно публиковала видео, в которых демонстрировала состояние прически. В последнем посте она сравнила состояние волос на первый и 100-й день без очищения.